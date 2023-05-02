Шорохов Дмитрий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шорохов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12197. ШОРОХОВ, ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 47 л. Гр. Богородицк. у., Солодиловск. в., с. Лутова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Пьянство, лиш. св. 1 г. Исп. 20 июля 920.
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