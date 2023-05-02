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Трапезникова Ирина Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трапезникова
Имя
Ирина
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8562. ТРАПЕЗНИКОВА, ИРИНА ГАВРИЛОВНА, 30 л. Гр. Сольвычегодск. у., Верхне-Уфтюгск. в., д. Слободы; — Н. С. 5 уч. Сольвычегодск. у. Убийство, лиш. св. 4 г. Исп. 14 окт. 921.

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