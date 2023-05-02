Кашкин Иван Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кашкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65426. КАШКИНЪ, ИВАНЪ ИГНАТЪевъ. К. Макарьев. у., Завражной в., д. Малаго-Волкова, 56 л.; — У. Чл. Костромск. О. С., по Макарьев. у., 170¹ и 171 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Марта 907.
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