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Кашкин Иван Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашкин
Имя
Иван
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
11 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
65426. КАШКИНЪ, ИВАНЪ ИГНАТЪевъ. К. Макарьев. у., Завражной в., д. Малаго-Волкова, 56 л.; — У. Чл. Костромск. О. С., по Макарьев. у., 170¹ и 171 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Марта 907.

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