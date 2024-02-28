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Комаров Тимофей Михеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Тимофей
Отчество
Михеев
Дата исполнения приговора
27 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
65737. КОМАРОВЪ, ТИМОФЕЙ МИХѢевъ. К. Боровск. у., Серединск. в., с. Дылдина, 69 л.; — Калужск. О. С., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 27 Іюня 907.

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