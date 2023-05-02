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Попов Иван Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Иван
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
9749. Попов Иван Николаев., 17 л., г. Оренбурга. Н. С. Д. к. г. Самары. Ст. 162 п. "в", л. с. 6 м. 4 нояб. 927.

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