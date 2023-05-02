Ольшевский Казимир Прокопов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ольшевский
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Прокопов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85709. ОЛЬШЕВСКІЙ, КАЗИМИРЪ ПРОкоповъ, 21 г. Мщ. г. Гройцы, рд. въ г. Варшавѣ; — Варшавск. О. С., 3 Февр. 911, 43 и 1 ч. 527 Уг. Ул., один. тюр. 8 м. Исп. 15 Іюня 911.
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