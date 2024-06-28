Абдул-Вагапов Ахмадий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Вагапов
- Имя
- Ахмадий
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44631. АБДУЛЪ-ВАГАПОВЪ, АХМАДІЙ. К. Екатеринбург. у., Карабольск. в., д. Даутовой, 40 л.; — З. Н. 3 уч. Екатеринбург. у., 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 14 Дек. 904.
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