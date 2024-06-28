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Абдул-Вагапов Ахмадий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Вагапов
Имя
Ахмадий
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
44631. АБДУЛЪ-ВАГАПОВЪ, АХМАДІЙ. К. Екатеринбург. у., Карабольск. в., д. Даутовой, 40 л.; — З. Н. 3 уч. Екатеринбург. у., 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 14 Дек. 904.

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