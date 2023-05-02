Челпанов Петр Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Челпанов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141109. ЧЕЛПАНОВЪ, ПЕТРЪ СЕРГѢЕВЪ. Обыв. в. и зав. Саткинскаго, Златоустов. у., 15 л.; — Г. С. зав. Златоустов. у. 20 Окт. 909, 11, 154 и 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 5 Нояб. 909.
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