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Челпанов Петр Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Челпанов
Имя
Петр
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141109. ЧЕЛПАНОВЪ, ПЕТРЪ СЕРГѢЕВЪ. Обыв. в. и зав. Саткинскаго, Златоустов. у., 15 л.; — Г. С. зав. Златоустов. у. 20 Окт. 909, 11, 154 и 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 5 Нояб. 909.

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