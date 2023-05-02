Адабаш Харлампий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адабаш
- Имя
- Харлампий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44698. АДАБАШЪ, ХАРЛАМПІЙ ИВАновъ. К. Александрійск. у., Иваньковецк. в. и с., 29 л.; — Таганрог. О. С. (во 2 р.), 2 п. 134, 135 и 3 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Апр. 905 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 10 м. и 20 дн. Исп. 21 Іюня 905. | 902 79018 170¹ М.
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