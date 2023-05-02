Протасов Михаил Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Протасов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44408. ПРОТАСОВЪ, МИХАИЛЪ СЕМЕновъ (онъ же Протасъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Новоградъ-Волын. у., Любарск. в., с. Кутыща, 22 л.; — Одесск. С. П., 114, 149, 152, 9 и 2 ч. 1455 У., по сов. съ приг., сей П. отъ 8 Дек., Кишинев. О. С., отъ 5 Дек. 906 г. и М. С., 4 уч. г. Кишинева отъ 7 Іюня 906 г., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Марта 907. | 903 26202 1655 У. | 900 21582 169 М. | 901 50887 1655 У. | 99 84778 169 М.
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