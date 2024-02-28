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Воропаева Пелагея Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воропаева
Имя
Пелагея
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
131068. ВОРОПАЕВА, ПЕЛАГЕЯ ЯКОВлева. К. Нижнедѣвицк. у., Чужуковск. в., с. Городища, 66 л.; — Краснояр. О. С., 134, 135 и 1646 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 21 Сент. 909.

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