Воропаева Пелагея Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воропаева
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131068. ВОРОПАЕВА, ПЕЛАГЕЯ ЯКОВлева. К. Нижнедѣвицк. у., Чужуковск. в., с. Городища, 66 л.; — Краснояр. О. С., 134, 135 и 1646 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 21 Сент. 909.
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