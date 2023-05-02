Вайно Ганс
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вайно
- Имя
- Ганс
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45607. ВАЙНО, ГАНСЪ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Феллин. у., Адаверск. в., 30 л.; — Ревельск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 1654 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Мая 905. | 903 68604 1653 У. | 96 82814 942 У. | 901 64848 170 М. | 96 8590 169 М. | 99 72189 170 М.
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