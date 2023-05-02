Климков Максим Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климков
- Имя
- Максим
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103683. КЛИМКОВЪ, МАКСИМЪ ОСИповъ (онъ же Осиповъ), 44 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ауліэаты, рд. въ г. Ташкентѣ; — Ташкентск. О. С., 14 Іюня 911, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 1 м. предв. заключ. Исп. 9 Іюля 911. | 905 41957 1 ч. 1655 У. | 902 87648 170 М. | 904 50534 170 М. | 900 53916 174 М.
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