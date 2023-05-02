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Галахов Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галахов
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1292. Галахов Григорий Петрович, 20 л., Тверск. г., Бежецк. у., Максатихинск. в., д. Паньчихи. Н. С. 6 р. Бежецк. у. Ст. 143, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/Ѵ—26.

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