Попов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Федор Михайлович

Попов Федор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10640. Попов Федор Михайлович, 17 л., Курск. г., Старооскольск. у. и в. Н. С. 1 уч. Старооскольск. Н. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 6 апр. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.