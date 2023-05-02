Маркина Татьяна Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26349. МАРКИНА, ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 18 л. Гр. Рязанск. у., Екимовск. в., д. Рожковой; — Н. С. Грузинск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 2 г. Исп. 18 авг. 920. | 919 4374 Кража и подлог.
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