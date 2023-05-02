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Мурзачев Илья Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мурзачев
Имя
Илья
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
04 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4900. Мурзачев Илья Алексеевич, 32 л. Гр. Лодейнопольск. у.. Юсовск. в., д. Портзехи;— Н. С. 1 уч. Лодейнопольск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 4 марта 919.

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