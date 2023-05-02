Хусаинов Шарафитдин Шахмутдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хусаинов
- Имя
- Шарафитдин
- Отчество
- Шахмутдинов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140923. ХУСАИНОВЪ, ШАРАФИТДИНЪ Шахмутдиновъ (Шамшетдиновъ) (онъ же Хусяиновъ). Сс.-посел. Балаган. у., Новоудинск. в., 44 л., рд. въ г. Пензѣ; — Иркутск. С. П., 1452 и 4 п. 1453 У. и 437 У. о сс., каторж. раб. 20 л., съ содерж. въ отрядѣ испыт. 8 л. Исп. 25 Іюля 909. | 902 27975 1642 У. | 87 89308 1454 У.
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