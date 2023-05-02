Бурлаков Егор Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурлаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37968. БУРЛАКОВЪ, ЕГОРЪ ТРОФИМОВЪ. К. Ялуторов. у., Кизакск. в. и с., 22 л.; — Тобольск. О. С. (въ 4 р.), 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1647, 2 ч. 1633 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Апр. 905. | 903 68480 1655 У. | 900 31236 1647 У. | 901 80295 1647 У.
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