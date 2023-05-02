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Смирнов Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
12010. Смирнов Павел Федорович, 28 л., Костромск. т., Галичск. у., Сретенск. в., д. Сухоломово. Костромск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26 янв. 926.

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