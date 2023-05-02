Ткачих Войцех Кацперов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткачих
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Кацперов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36056. ТКАЧИХЪ, ВОЙЦѢХЪ КАЦПЕровъ. К. Равск. у., гм. Старавесь, 41 г.; — Петроков. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У. и по сов. съ приг. М. С. г. Равы отъ 26 Іюня 904 г., и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 18 Марта 905. | 902 48461 1647 У. | 93 46809 169 М. и 271 У. | 97 79119 170 М. | 92 85693 172 М. | 97 32720 170¹ М.
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