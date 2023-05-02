Глоз Лиоким Мееров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глоз
- Имя
- Лиоким
- Отчество
- Мееров
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46080. ГЛОЗЪ, ЛІОКИМЪ МЕЕРОВЪ. Землед. кол. Стоятишекъ, Годутишск. в., Свенцян. у., 35 л.; — Г. С. 1 уч. г. Орши (въ 3 р.), 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 11 Мая 905. | 902 95279 170 М. | 98 48622 169 М.
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