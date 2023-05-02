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Бойко Захар Елисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойко
Имя
Захар
Отчество
Елисеев
Дата исполнения приговора
01 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45331. БОЙКО, ЗАХАРЪ ЕЛИСЕЕВЪ. К. Грайворон. у., Лисичанск. в., сл. Ивановской Лисицы, 33 л.; — 3. Н. 1 уч. Грайворон. у. (во 2 р.), 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 1 Мая 905.

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