Виноградов Александр Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130850. виноградовъ, Александръ АФанасьевъ. Сн. ремесл. г. СПБ., 20 л.; — СПБ. Ст. М. С. 5 уч. 17 Авг. 909, 169 и 3 П. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 4 Сент. 909.
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