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Поснин Лаврентий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поснин
Имя
Лаврентий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6774. ПОСНИН, ЛАВРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Гр. Костромск. у., Гридигск. в., д. Сидорово; — Н. С. Сокольническ. р. 5 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 13 янв. 921.

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