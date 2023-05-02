Болдинов Прокофий Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болдинов
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 781. БОЛДИНОВ, ПРОКОФИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 38 л. Гр. Егорьевск. у., Порыкинск. в., д. Дмитровки; — Н. С. 7 отд. Богородск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 3 м. и 10 дн. пр. з. Исп. 31 мая 919.
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