Болдинов Прокофий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдинов Прокофий Терентьевич

Болдинов Прокофий Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болдинов
Имя
Прокофий
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
31 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
781. БОЛДИНОВ, ПРОКОФИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 38 л. Гр. Егорьевск. у., Порыкинск. в., д. Дмитровки; — Н. С. 7 отд. Богородск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 3 м. и 10 дн. пр. з. Исп. 31 мая 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close