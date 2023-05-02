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Вахрушов Спиридон Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вахрушов
Имя
Спиридон
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
16832. ВАХРУШОВЪ, СПИРИДОНЪ Тимофеевъ (онъ же Вахрушевъ), 42 л. К. Шадрин. у., Далматовск. в., с. Затеченскаго; — З. Н. 6 уч. Шадрин. у., 30 Нояб. 910, 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Дек. 910. | 904 39938 169 М. | 96 65803 169 М.

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