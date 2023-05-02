Василенко Афанасий Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Василенко
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101289. ВАсИЛЕНКО, АФАНАСІЙ НАУмовъ (онъ же Петренко), 32 л. Сс.-пос. Читин. у., Успенск. в., с. Монастырскаго, рд. въ г. Одессѣ; — Читин. О. С. 2 Дек. 910, 152, 2 и 3 ч. 354, 358, 362, 975 и 977 У. и У. о сс., завод. раб. 1 г. Исп. 1 Апр. 911. | 906 17118 3 ч. 1655 У. | 902 41248 1647 У.
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