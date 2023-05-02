Зобнин Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗобнин Григорий Филиппович

Зобнин Григорий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зобнин
Имя
Григорий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
15275. ЗОБНИН, ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 43 л. Гр. Епифанск. у., Петрушинск. в. и с.; — Н. С. 3 уч. Епифанск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 28 д. пр. з., по амн. нак. зам. пр. р. 1 м. Исп. 23 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close