Зобнин Григорий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зобнин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15275. ЗОБНИН, ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 43 л. Гр. Епифанск. у., Петрушинск. в. и с.; — Н. С. 3 уч. Епифанск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 28 д. пр. з., по амн. нак. зам. пр. р. 1 м. Исп. 23 апр. 920.
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