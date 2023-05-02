Андреев Иван Иевлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иевлевич
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12773. АНДРЕЕВ, ИВАН ИЕВЛЕВИЧ. Гр. Себежск. у., Маркиногорск. в., д. Шульгиной; — Н. С. Московско-Заставск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 2 авг. 919. | 914 62217 2 п. 170 и 172 М. | 913 87099 169 М.
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