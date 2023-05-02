Девятников Эраст Дементьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Девятников
- Имя
- Эраст
- Отчество
- Дементьев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46420. ДЕВЯТНИКОВЪ, ЭРАСТЪ ДЕМЕНТЬевъ. Мщ. г. Тюкалинска, 64 л., рд. въ д. Стачкахъ, Абельск. в., Новоалександров. у.; — 3. Н. 5 уч. Новоалександров. у. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 1 Іюня 905.
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