Петров Николай Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6458. ПЕТРОВ, НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, 37 л. Гр. Московск, г.;—Н. С. Сокольнисческ. р. Г. Москвы. Дача взятки, лиш. св. 1 г. Исп. июня 921.
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