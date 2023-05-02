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Аюпов Зайнулла Гарифуллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аюпов
Имя
Зайнулла
Отчество
Гарифуллин
Дата исполнения приговора
07 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
12964. АЮПОВ, ЗАЙНУЛЛА ГАРИФУЛЛИН, 23 л. Гр. Лаишевск. у., Бетьковск. в., д. Чукаевой; — Н. С. 5 уч. Лаишевск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокращ. до 2 л. Исп. 7 февр. 920.

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