Аюпов Зайнулла Гарифуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аюпов
- Имя
- Зайнулла
- Отчество
- Гарифуллин
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12964. АЮПОВ, ЗАЙНУЛЛА ГАРИФУЛЛИН, 23 л. Гр. Лаишевск. у., Бетьковск. в., д. Чукаевой; — Н. С. 5 уч. Лаишевск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокращ. до 2 л. Исп. 7 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.