Морозов Степан Фаддеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Фаддеев
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 150044. МОРОЗОВЪ, СТЕПАНЪ ФАДдеевъ, Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Порхова, 45 л.; — Псков. О. С. 1 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Окт. 909. | 906 5134 2 ч. 1655 У. 1 95 98982 1647 У. | 903 5623 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 66986. | 99 99982 1655 У. | 98 57268 169 М. | 92 5027 169 М. | 97 12038 170¹ М.
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