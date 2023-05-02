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Баран Иван Самуилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баран
Имя
Иван
Отчество
Самуилов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45117. БАРАНЪ, ИВАНЪ САМУИЛОВЪ (онъ же Баранюкъ). К. Уманск. у., Тальновск. в., с. Майданецкаго, 20 л.; — Уманск. О. С., 140 и 1 ч. 1483 У., тюр. 8 м. Исп. 18 Іюня 905.

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