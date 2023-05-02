Буров Петр Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45494. БУРОВЪ, ПЕТРЪ ЕФИМОВЪ. К. Кинешемск. у., Жирятинск. в., л. Шоховской 18 л.; — Костромск. О. С., 140, 149 и 2 п. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 9 Іюня 905.
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