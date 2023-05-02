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Грифленков Павел Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грифленков
Имя
Павел
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
20 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1898. Грифленков Павел Тимофеевич, 62 л., Ярцевск. у. Чижевск. в., д. Малое-Агеево. Смоленск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20/ІІІ—26.

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