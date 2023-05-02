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Купцова Агриппина Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Купцова
Имя
Агриппина
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
25718. КУПЦОВА, АГРИППИНА СЕМЕНОВНА, 22 л. Гр. Ржевск. у., Нихировск. в., с. Борокова; — Н. С. Петроградск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. 6 м., по амн. от нак. освоб.

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