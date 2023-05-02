Адамчик Войцех Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамчик
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48. АДАМЧИК, ВОЙЦЕХ ПЕТРОВИЧ, 51 г. Гр. Сандомирск. у., Войтицк. в. и с.; — Н. С. 4 уч. г. Самары. Укрыват. и сбыт краден., лиш. св. 1 г. и 4 м. Исп. 6 дек. 919.
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