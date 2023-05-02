Щербаков Иннокентий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Иннокентий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 384
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13333. ЩЕРБАКОВ ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Забайкальск. Сретенск. окр. и р., с. Епифанцева. Н. С. 8 уч. Сретенск. окр. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 10/ІѴ—26.
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