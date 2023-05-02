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Германович Трофим Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Германович
Имя
Трофим
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46032. ГЕРМАНОВИЧЪ, ТРОФИМЪ ИВАновъ. К. Вилейск. у., в. и м. Куронца, 13 л.; — СПБ. Ст. М. С. 24 уч., 6, 11 и 169 М., тюр., отд. для малол., 2 м. Исп. 15 Іюня 905.

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