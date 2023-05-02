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Раммо Михаил Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раммо
Имя
Михаил
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
16 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
34935. РАММО, МИХАИЛЪ МАТВѢЕВЪ. К. Ямбург. у., Яблоницк. в., 33 л., рд. Везенбергск. у., Петровой в., въ м. Гутенбургѣ; — СПБ. О. С., 152, 13 и 1160 У., арест. отд. 2 г., а по Выс. повел. отъ сего наказ. освобожд., съ зачет. врем., провед. подъ страж., безъ возстановл. въ правахъ. Исп. 16 Марта 905.

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