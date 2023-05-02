Спиридонов Михаил Афанисьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Спиридонов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Афанисьев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50710. СПИРИДОНОВЪ, МИХАИЛЪ АФАнисьевъ. К. Опочецк. у., Вилейск. в., д. Чепчуръ, 17 л., рд. т. же у., Синеникольск. в., въ д. Рябахъ; — Ревельск. О. С., 13 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 4 Мая 905.
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