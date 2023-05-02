Спиридонов Михаил Афанисьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонов Михаил Афанисьев

Спиридонов Михаил Афанисьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спиридонов
Имя
Михаил
Отчество
Афанисьев
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
50710. СПИРИДОНОВЪ, МИХАИЛЪ АФАнисьевъ. К. Опочецк. у., Вилейск. в., д. Чепчуръ, 17 л., рд. т. же у., Синеникольск. в., въ д. Рябахъ; — Ревельск. О. С., 13 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 4 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close