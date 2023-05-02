Барышнев Сергей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барышнев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 620. БАРЫШНЕВ, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 15 л. Гр. Рыбинск. у., Николо-Кормск. в., д. Суворова;—Н. С. 4 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 13 мая 921.
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