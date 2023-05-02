Шарыпов Садык Шарыпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарыпов
- Имя
- Садык
- Отчество
- Шарыпович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4601. ШАРЫПОВ, САДЫК ШАРЫПОВИЧ, 47 л. Гр. Елабужск. у., Гороховск. в., д. Оболач;—Н. С. 8 уч. Ачинск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. в мао 922.
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