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Карнаухова Мария Пантелеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карнаухова
Имя
Мария
Отчество
Пантелеева
Дата исполнения приговора
05 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
65354. КАРНАУХОВА, МАРІЯ ПАНТЕлѣева. К. Зміевск. у., Бадаклѣевск. в. и с., 38 л.; — М. С. 7 уч. Ростов. (н/Д.) окр., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 5 Іюня 907.

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