Карнаухова Мария Пантелеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карнаухова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Пантелеева
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65354. КАРНАУХОВА, МАРІЯ ПАНТЕлѣева. К. Зміевск. у., Бадаклѣевск. в. и с., 38 л.; — М. С. 7 уч. Ростов. (н/Д.) окр., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 5 Іюня 907.
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