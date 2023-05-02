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Шаров Иван Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаров
Имя
Иван
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
13569. Шаров Иван Илларионович, 27 л., Ив.-Возпесенск. г., Юрьевецк. у., Калининск. в. Н. С. 8 уч. Александровск. у., Владимирск. г. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12 нояб. 926.

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