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Тимофеев Федор Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Федор
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 460
Источник
Скан
Оригинальная запись
154407. ТИМОФЕЕВЪ, ФЕДОРЪ ТИМОфеевъ. К. Гдовск. у., Тупицинск. в., д. Лавыни, 19 л.; — СПБ. О. С. 18 Сент. 909, 140, 152, 1 и 2 п. 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № «12043, тюр. 1 г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 65433 169 М. | 907 19592 3 ч. 1655 У. | 907 76788 170 М.

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