Рыжаков Егор Екимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыжаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Екимович
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28347. РЫЖАКОВ, ЕГОР ЕКИМОВИЧ, 37 л. Гр. Торопецк. у., Сиверск. в., д. Болтовой; — Н. С. 7 уч. Торопецк. у. Кража, пр. р. 6 м., в т. ч. 3 м. условно. Исп. 10 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.