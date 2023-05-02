Чоп Федор Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чоп
- Имя
- Федор
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 516
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155856. ЧОПЪ, ФЕДОРЪ КОРНѢЕВЪ (онъ же Чопенко и Котъ). Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и с. Володьковой Дѣвицы, Нѣжинск. у., 28 л.; — Нѣжинск. О. С. 23 Сент. 909, 3 ч. 1651 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 4 Нояб. 909. | 906 32565 282 У., пост. по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 8274, коимъ поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 56214. | 904 28719 170¹ М. | 900 23530 172 М. | 902 37301 1655 У. | 98 59471 169 М. | 901 45051 1651 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.